Libri a San Jacopo. Il giallo Pacciani rivive in piazza

Si chiama "Cultura Nazionale per tutti" la prima edizione dell’evento organizzato dall’omonima associazione culturale di Cristiano Romani e in programma oggi dalle 9 alle19, in piazza San Jacopo ad Arezzo. L’evento trasformerà in una libreria a cielo aperto la piazza aretina, dove tutti, potranno prendere i libri donati con un’offerta di 1 euro per la copertura delle spese sostenute dall’Associazione. All’interno della rassegna culturale, si terranno due presentazione di libri. Si parte alle 11,30 con Il Silenzio dei morti viventi di Vincenzo Vinagli, mentre alle 17,30 ci sarà la presentazione di Parola d’ordine, proteggere del comandante Alfa. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito. Si parte stamani alle 11,30 in piazza San Jacopo con Il Silenzio dei morti viventi. Più che un libro un documento. Siamo nel 1994, un cittadino, durante il primo processo a Pietro Pacciani, presunto mostro di Firenze, fa di tutto per portare gli inquirenti a indagare il personaggio che aveva tutte le qualità per essere il vero maniaco delle coppiette. Tutti i tentativi andarono a vuoto. Così decise di proseguire in solitario la ricerca convinto di arrivare a dimostrare che quanto portato a conoscenza, non era sbagliato. Il silenzio dei morti viventi, ripercorre fedelmente i fatti. Alle 17,30 la presentazione di Parola d’ordine, proteggere del comandante Alfa. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, l’Italia e il mondo intero scoprono che il terrorismo esiste ancora, si è evoluto ed è più pericoloso. Nel mirino ci sono personalità di spicco politici, giornalisti, magistrati, ma anche i semplici cittadini colpiti dagli attentati dei terroristi islamici, come quello alle Torri Gemelle. In Italia, le Nuove Brigate rosse uccidono a Bologna il professor Massimo d’Antona, e pochi anni dopo freddando il professor Marco Biagi. Con lo scopo di contrastare l’ondata di violenza, viene istituito l’Ucis, l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, specializzato nella tutela e nella protezione degli obiettivi sensibili non solo in patria, ma anche all’estero. E il Comandante Alfa viene nominato responsabile dell’addestramento dei militari. Il Comandante rivela in questo libro le tecniche di protezione e addestramento.