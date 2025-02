Libera Valdarno dopo i fatti di Roma. "Segnali inquietanti"

Arezzo, 11 ottobre 2021 - Si moltiplicano le prese di posizione dopo il gravissimo episodio di Roma, con le aggressioni e l’attacco alla sede della Cgil, che hanno provocato reazioni da più parti. Per il coordinamento valdarnese di Libera, gli attacchi di sabato pomeriggio, ripresi dalle televisioni di tutto il mondo, sono un segnale inquietante che tutte le istituzioni e le associazioni che si rifanno ai valori della Costituzione devono cogliere, reagendo in modo forte e coerente. “Costituzione – ha ricordato Libera – che ripudia il fascismo e tutti i movimenti che si rifanno a quelle idee.Questo vale anche per il nostro Valdarno e il nostro territorio. Esprimiamo la nostra più forte solidarietà e vicinanza agli amici della Cgil che fanno parte del nostro Coordinamento del Valdarno, al suo Segretario Provinciale Alessandro Mugnai e ai responsabili delle varie Camere del Lavoro delle nostre comunità – ha sottolineato l’associazione contro le mafie -. L’attacco alla sede della Cgil è un segnale inquietante per tutto il mondo del lavoro. Siamo al loro fianco in questo momento e lo saremo in futuro, forti anche delle iniziative che in questi anni ci hanno visto insieme nella lotta alle mafie, alle diseguaglianze sociali, della lotta al caporalato nella difesa dei diritti dei lavoratori, baluardo della difesa delle nostre libertà civili e sociali”. Libera ha ricordato che pochi giorni fa era presente all’intitolazione della sede della Camera del Lavoro di Montevarchi alla vittima innocente delle mafie Salvatore Carnevale.

“Oggi siamo con loro in questo momento, che deve rappresentare, per coloro che si riconoscono nelle istituzioni democratiche, un pericoloso campanello d’allarme – ha continuato -. Non un passo indietro dunque, ma decisi passi in avanti nel contrasto alle idee fasciste e alle azioni squadriste che stanno alla base di chi con la violenza cerca di destabilizzare il nostro paese. Libera sta dalla parte di chi difende, con il proprio impegno e lavoro quotidiano, i valori della nostra Costituzione”. L’associazione ha ribadito che sarà al fianco della Cgil nelle iniziative che vorrà intraprendere in Valdarno e sarà a Roma sabato prossimo alla manifestazione nazionale promossa dalle tre organizzazioni sindacali. Insomma, un appoggio incondizionato al sindacato, in un momento nel quale le istituzioni sono chiamate a dare una risposta forte.