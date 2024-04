"Lezioni d’Arte” alla Casa del Popolo di Montevarchi

Arezzo, 19 aprile 2024 – A Montevarchi siamo arrivati al secondo appuntamento con le "Lezioni d'Arte" alla Casa del Popolo di via Burzagli, il ciclo di incontri curato da Antonio Natali e Sergio Neri dedicato all'arte e all'Umanesimo a Firenze. Sabato 20 aprile, a partire dalle 17.00, ci sarà un protagonista originale: lo scultore Andrea Cavalcanti, detto il Buggiano, figlio adottivo di Filippo Brunelleschi, uno dei giganti del Rinascimento. Avrà trascorso una vita artistica all’ombra del padre? Ne parlerà il professor Alfredo Bellandi dell’Università di Perugia, dove ricopre gli insegnamenti di Museologia e Storia delle tecniche artistiche alla Triennale e di Storia del restauro archeologico e storico-artistico nel Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’arte. Specialista nella scultura rinascimentale, il professor Bellandi ha curato la mostra a «Fece di scoltura di legname e colorì». Scultura del Quattrocento in legno dipinto a Firenze, organizzata nel 2016 alla Galleria degli Uffizi e numerosi volumi fra i quali "Discipulo Filippi ser Brunelleschi" del 2018, "L’officina dello sguardo’. Spolia, reimpiego, restauro nella scultura del Quattrocento toscano (2021).