La Stagione del Teatro Rosini si arricchisce quest’anno delle lezioni-concerto dell’Orchestra Multietnica di Arezzo dedicate agli studenti di Lucignano e Marciano della Chiana dell’Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini". Gli eventi, dal titolo "Culture contro la paura – da Barbiana a oggi per una scuola inclusiva", si svolgeranno nelle mattine di oggi e domani 21 febbraio nell’ambito della Festa della Toscana 2023 "‘I Care’, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di don Milani". Una preziosa occasione d’incontro e di conoscenza, per gli studenti e i docenti dell’Istituto, attraverso il linguaggio universale della musica voluto da Comune di Lucignano, Officine della Cultura e I.C. "Rita Levi-Montalcini". Nel 1967 "Lettera a una professoressa", il testo scritto da don Lorenzo Milani insieme ai suoi alunni della scuola di Barbiana, rivoluzionò il mondo dell’istruzione italiana, mettendo per la prima volta al centro le idee e il punto di vista degli studenti a cui finalmente veniva data parola. Il testo spiegava i principi di Barbiana e al tempo stesso costituiva un atto d’accusa nei confronti della scuola tradizionale, definita "un ospedale che cura i sani e respinge i malati". I principi della scuola di Don Lorenzo Milani erano quelli di una scuola inclusiva principio base dell’Orchestra Multietnica.