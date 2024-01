L’etichetta Woodworm salta un giro all’Ariston

Non parteciperanno al festival di Sanremo con i propri artisti nemmeno gli aretini dell’etichetta discografica Woodmorm. Dopo anni in cui ci avevano abitutato a giocare da protagonisti infatti, nel prossimo festival della canzone italiana non ci saranno artisti della scuderia aretina tra i big in gara. L’anno scorso infatti l’etichetta discografica aretiva Woodworm era stata impegnata sul fronte del Festival di Sanremo partecipando alla 73esima edizione. Facevano parte dal 2021 della scuderia musicale aretina i ragazzi del gruppo milanese dei Colla Zio. Non era la prima volta che la Woodworm Label degli aretini Marco Gallorini e Andrea Marmorini partecipava al Festival di Sanremo.

Basti pensare al successo ottenuto solo quattro anni fa proprio al festival della canzone italiana dalla Rappresentante di Lista. La band nata nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina, era in gara alla kermesse con il brano Amare nel 2020.

Nelle due edizioni precedenti la stessa label aretina era stata a Sanremo con Francesco Motta, Zen Circus, Rancore. Nel 2022 era arrivata la consacrazione sempre de La Rappresentante di Lista con il brano Ciao Ciao diventato un vero e proprio tormentone. Al Festival la canzone aveva ottenuto una settima posizione per La Rappresentante di Lista, nel gruppo della scuderia aretina della Woodworm.

Tanto che l’anno dopo La Rappresentante di Lista è stata lo stesso presente a Sanremo.

Anche nel 2023 il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina era al festival di Sanremo sia come autori di Lettera22, il brano de I cugini di Campagna, sia come ospiti dal Suzuki Stage nella quarta serata, quella dei duetti. Woodworm è stata protgonista a Sanremo anche del post festival, con il party della label aretina che ha visto Pau in consolle. Tra gli ospiti Motta, Zen Circus, Enzo Miccio e la Crescentini.