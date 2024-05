Leggere è la chiave per realizzare le nostre ambizioni

Quella di Maria dalle Donne, affiancata da due amiche immaginarie, Lucia e Teresa, che riescono ad affermarsi nel mondo della pasticceria, è una storia che insegna a credere nelle proprie capacità e a coltivarle con studio, passione e dedizione. Grazie a questo progetto svolto in classe, abbiamo compreso che solo attraverso i libri è possibile conoscere figure importanti, di cui spesso i nomi non compaiono nei testi di storia. Questo ci ha spinto a fare un sondaggio nelle classi del nostro istituto, per capire quanto i giovani si dedichino alla lettura intesa come hobby e non come obbligo. Confrontando le diverse risposte abbiamo scoperto che non molti ragazzi leggono, poiché lo reputano noioso e inutile e preferiscono dedicarsi allo sport o all’uso dello smartphone. Vorremmo far capire ai nostri coetanei che la lettura è importante non solo per farci volare con la fantasia, ma anche come strumento che ci permetta di realizzare le nostre aspirazioni. A tal proposito, ogni anno si tiene a Bologna la Children’s Book Fair, un evento dedicato all’editoria per ragazzi e una delle più importanti fiere del settore a livello internazionale, tra i cui collaboratori è presente l’autrice da noi incontrata. Un appuntamento in cui conoscere e potersi appassionare a centinaia di libri. Del resto, come sosteneva Wisława Szymborska, "leggere è il gioco più bello che l’umanità abbia inventato…". E magari anche noi un giorno, proprio come Maria, potremo fare la nostra rivoluzione.