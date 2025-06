Lega Giovani Toscana. La valdarnese Gemma Peri nuova vicecoordinatrice regionale e responsabile organizzativo

Arezzo, 17 giugno 2025 – Cambi al vertice nella Lega Giovani Toscana: la valdarnese Gemma Peri è stata nominata vicecoordinatrice regionale e, contestualmente, ha ricevuto l’incarico di responsabile organizzativo del movimento giovanile. La nomina è stata accolta con entusiasmo dalla parlamentare Tiziana Nisini e dal segretario provinciale della Lega di Arezzo, Gianfranco Vecchi. “Investire nei giovani e nelle donne significa investire nel futuro, nella forza del territorio e nell’identità della nostra comunità”, hanno dichiarato Nisini e Vecchi, esprimendo soddisfazione per la nuova responsabilità affidata alla giovane militante aretina. “Gemma rappresenta al meglio i valori della Lega: è radicata nel territorio, concreta e determinata – hanno aggiunto –. Ha già dimostrato sul campo di essere una risorsa affidabile, e siamo certi che saprà dare un contributo fondamentale alla crescita del movimento in Toscana. La sua figura sarà centrale per costruire una Lega Giovani sempre più alternativa, vicina ai bisogni reali e capace di parlare con voce autentica ai territori”.

Il ruolo di responsabile organizzativo regionale, che si affianca a quello di vicecoordinatrice, comporterà per Peri un lavoro strategico di pianificazione e gestione delle attività giovanili su scala regionale, dal coordinamento degli eventi alla promozione delle iniziative locali. Insieme a lei, entra nella squadra dei vicecoordinatori anche Marco Riccucci, già alla guida della Lega Giovani a Prato. “Due giovani con entusiasmo, competenze e una visione chiara – concludono Nisini e Vecchi – che rafforzano la presenza e l’operatività della Lega Giovani Toscana, rendendola sempre più protagonista e pronta a raccogliere le sfide del futuro”.