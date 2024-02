L’Ecomuseo fa tappa al Castello

POPPI

Nuovo ciclo di incontri promossi dall’Ecomuseo del Casentino. Domani nell’ambito del seminario "Mondo Antico", al salone delle feste del castello di Poppi alle 16,30 accompagnati da docenti universitari e studiosi ed esperti della storia del territorio, verrà intrapreso un viaggio nell’Umanesimo e nel Rinascimento, partendo dalla Toscana verso l’Italia e l’Europa. Un appuntamento dedicato al tema del paesaggio da Virgilio a Petrarca con la relazione della professoressa Elisabetta Bartoli. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del sindaco di Poppi e presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Carlo Toni, dell’assessore al Cred ecomuseo Eleonora Ducci (nella foto), della direttrice della biblioteca rilliana Alessia Busi, del coordinatore ecomuseo Casentino Andrea Rossi e dei vari esperti. Il progetto prende avvio dopo la conclusione del seminario online "La montagna e la città", sostenuto dalla regione Toscana. Al centro del percorso sono stati affrontati ed approfonditi temi di particolare attualità da sempre al centro dell’interesse e del lavoro degli ecomusei.

In particolare il seminario ha affrontato la sfida dell’abitare in montagna tra permanenze, ritorni e nuove presenze; la narrazione del patrimonio, l’accoglienza e la gestione sostenibile del flusso turistico e le opportunità di finanziamento con modalità inclusive e responsabili. Nella mattinata di sabato nella sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di Santa Sofia, si svolgerà "Festasaggia". Il progetto, promosso dall’ecomuseo, nasce dalla volontà di promuovere e diffondere, all’interno di eventi locali come sagre e feste paesane, alcune pratiche legate alla valorizzazione, promozione e tutela del paesaggio.