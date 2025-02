Le vittime di furti all’incontro con Marcheselli

AREZZOUn incontro tra vittime di furti e rapine. Lo ha organizzato la psicoterapeuta, membro della Camera di Commercio di Arezzo ed esponente di Confcommercio, Elisa Marcheselli all’indomani del furto subito nella sua abitazione. Appuntamento giovedì 13 alle 21, in viale San Rocco 24. "Sarà un incontro tra persone che hanno voglia di parlare di soluzioni concrete da mettere in campo" spiega Marcheselli. "Dopo l’assalto alla mia abitazione, nella stesa serata ci sono stati altri quattro colpi a Lucignano – racconta.- Dall’inizio dell’anno sono stati almeno venti, alcuni con aggressioni". E continua: "Non ci sentiamo sicuri. La mia storia è solo una voce fra tanti episodi, alcuni più gravi. Ci sono persone anziane che hanno subito aggressioni e che adesso non vogliono più stare soli in casa". "Siamo stanchi, chi poteva fare qualcosa avrebbe potuto farlo, ne avrebbe avuto tutto il tempo visto che è da molto che la situazione è precipitata qua a Lucignano. Quindi sì ad un gruppo di cittadini, non certo per farsi giustizia da soli, ma per accendere un riflettore sul problema. Il sindaco avrebbe potuto portarlo in Regione o ad altri vertici, invece lo dobbiamo fare noi cittadini" continua Marcheselli, che aggiunge: "Siamo sprovvisti di vigilanza, di forze dell’ordine, non a caso nella mia abitazione sono intervenuti i carabinieri di Cortona. Cerchiamo di invogliare la collaborazione fra tutti i cittadini. Proprio grazie ai miei vicini i ladri sono stati messi in fuga".