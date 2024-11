"Le porte della città dell’anima", l’abito femminile del pensiero

"L’abito femminile del pensiero" è il titolo del ciclo di conferenze organizzate dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli. "Nell’ospitare il ciclo di conferenze organizzato dall’Università Federico II di Napoli, preme sottolineare come la Fondazione Bruschi unisca alla promozione delle sue collezioni una collana di iniziative scientifiche atte a confermare l’apertura ad eventi interdisciplinari favorevoli al dialogo e alla collaborazione con altre istituzioni nazionali" ha commentato Carlo Sisi, Conservatore della Fondazione Ivan Bruschi. Gianluca Dioni Professore di Filosofia politica presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Federico II di Napoli, responsabile scientifico dell’iniziativa dice: "Poter organizzare un ciclo di conferenze sull’abito femminile del pensiero in un contesto come quello del Museo Bruschi, dà subito rilievo al pensiero quale arte. L’idea è quella di fare i conti con il nostro passato, studiando figure di donne che hanno segnato i loro tempi". Il ciclo di conferenze, a ingresso gratuito, si inserisce all’interno della rassegna culturale "Ottobrì" ed è organizzato in collaborazione con l’Accademia Petrarca e il contributo di Italpreziosi. Il programma prevede oggi alle 17 l’incontro Le porte della città dell’anima. Caterina donna per scoprire noi stessi e Dio. Interverrà Fr Gabriele Giordano Scardocci Op, frate domenicano di Santa Maria Novella, Firenze. Mercoledì 20 novembre alle 17 Del femminile, fonte sorgiva dell’essere: filosofia e politica in Hannah Arendt. Interverrà Vincenzo Rapone, Professore di Filosofia del Diritto dell’Università Federico II di Napoli. Il 4 dicembre alle 17 Esilio, pensiero e letteratura in María Zambrano con Laura Mariateresa Durante, Prof di lingua dell’Università Federico II di Napoli. Il 18 dicembre Eroismo al femminile: la cura come spazio per un nuovo immaginario. Interverrà Laura Marzi.