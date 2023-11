Prosegue Aperi…note, promossa da Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con Scuola di Musica Le 7 Note, Calcit e ArkAttak di Luca Provenzani. La mini-rassegna autunnale di cinque appuntamenti per assaporare la "classica" in tutte le sue declinazioni. Giovani talenti toscani proporranno al pubblico programmi ricchi e diversificati in ensemble eterogenei: dalla calda musica spagnola alla musica vocale da camera e arie d’opera, dalla colonne sonore tratte dalla cinematografia italiana fino alla sonorizzazione dal vivo. "AperiNote, giovani, classica e bollicine" oggi alle 18,30 prevede nella sala Camu, la Casa della Musica che si trova nel palazzo di Fraternita in piazza Grande ad Arezzo, le più belle musiche da film del cinema italiano con Arkattak, l’ensemble di archi con Luca Provenzani al violoncello, saranno eseguite le musiche di Nino Rota, Ennio Moricone e Nicola Piovani. Un concerto per celebrare i grandi nomi della musica da film italiana accompagnato dalla proiezione delle immagini estrapolate dalle pellicole. La performance è affidata a Arkattak il nuovo progetto di Luca Provenzani. L’ensemble formato dai migliori giovani talenti della musica classica attivi in toscana, propone in quest’occasione un programma dedicato al grande repertorio delle colonne sonore cinematografiche italiane, da Nino Rota compositore conosciuto come il musicista di Fellini, per la lunga e proficua collaborazione tra gli rtisti ma autore inoltre, tra le tante , delle musiche de Il Gattopardo di Luchino Visconti, a Ennio Morricone, nome legato indissolubilmente a quello di Sergio leone e alla sua produzione di capolavori western e non, fino a Nicola Piovani, compositore vicente e tuttora attivo, autore della colonna sonora del celebre film La vita è bella di Roberto Benigni pellicola vincitrice di 3 premi Oscar girata ad Arezzo. Sabato 18 novembre All’Opera! col soprano Stefania Paddeu accompagnata al pianoforte da Lorenzo Magi. I biglietti per i concerti su Discover Arezzo.