Le orme di San Francesco. A cavallo sull’Appennino

di Sara D’Alessandro

È tutto pronto per il viaggio di Primavera. Torna da giovedì a sabato l’edizione 2024 della Transappenninica, quest’anno sulle orme di San Francesco. Si tratta di un’edizione straordinaria, perché si svolgerà in occasione degli 800 anni delle stimmate del Santo di Assisi e dei trent’anni di vita dell’associazione dei cavalieri. In tre giorni, a cavallo, verrà raggiunto San Leo (Rimini) partendo da Chiusi della Verna, attraversando luoghi francescani di particolare rilievo storico e naturalistico. "Collegare i due siti ha ancora un senso – commenta Leonardo Dori, presidente dell’associazione Transappenninica – e ancora di più ne ha se lo si fa a cavallo nell’ottocentesimo anniversario delle stimmate del santo, ricevute alla Verna. La ricorrenza francescana e i trent’anni della Transappenninica sono su livelli diversi un contorno succoso della lunga passeggiata a cavallo di cento cavalieri appassionati di natura e storia".

"Spiritualità, storia, natura – ha sottolineato il presidente di Estra Energie, Franco Scortecci – Sulle orme di San Francesco è un’opportunità unica per ripercorrere luoghi ricchi di storia e di spiritualità, ripercorrendo paesaggi più belli di Toscana, Marche e Romagna. Estra Energie sostiene questo che non è un semplice evento, ma una vera e propria esperienza in grado di valorizzare ulteriormente la qualità ambientale di un territorio di riferimento per la nostra azienda". La manifestazione, giunta alla trentesima edizione acquista consenso e prestigio a livello nazionale ed europeo, contribuendo in tal modo a far conoscere il patrimonio ambientale e valorizzando una disciplina, quella equestre, che non è solo sport, ma soprattutto amore per la natura. Giorni intensi, caratterizzati da un programma emozionante, in cui l’assoluta protagonista sarà la natura: giornate a cavallo per affrontare in sella i percorsi più suggestivi.

Partendo da Chiusi della Verna, dopo il passo di Viamaggio, il percorso quest’anno arriverà fino a Badia Tedalda, attraversando il Sasso di Simone per poi raggiungere Carpegna, punto tappa per il pernottamento del sabato. Il viaggio di primavera tra Chiusi della Verna e San Leo nel Montefeltro, che ha avuto il supporto di Estra, oltre a collegare due importantissimi siti francescani, rientra tra i percorsi più suggestivi ed interessanti dell’Appennino Centrale.