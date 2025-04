Le opere di Salvatori in mostra al museo del Cassero

Una mostra personale dell’artista contemporaneo Andrea Salvatori al museo del Cassero. "Una fragile armonia" è il titolo dell’esposizione che verrà inaugurata oggi alle 17. Nato a Faenza nel 1975, Andrea Salvatori reinterpreta la scultura in ceramica portandola con successo nei principali circuiti dell’arte contemporanea. Una creatività che gioca con oggetti di recupero per trasformarli in pezzi originali, ironici e innovativi. La mostra accoglie 19 sculture realizzate dal 2009 al 2024 che dialogheranno con la collezione permanente del museo.

"Il Cassero apre le sue porte non solo ad artisti emergenti, ma anche ad artisti già affermati – ha affermato l’assessore alla cultura Giacomo Brandi - E’ il caso di Andrea Salvatori che realizza opere particolari ed interessanti nella sua ricerca. L’artista parte da una tecnica tradizionale della ceramica riuscendo a tramettere un messaggio estremamente contemporaneo che ben dialoga con il nostro museo".

Le opere di Salvatori saranno immortalate da Chiara Berti e Fabrizio Procelli dell’associazione fotoamatori Mochi, con immagini che saranno esposte al museo dal 17 maggio sino alla fine della mostra. È stata avviata anche una collaborazione con l’Isis Varchi, con alcuni studenti che cureranno una rubrica social e diventeranno guide d’eccezione. La mostra sarà aperta dal 6 aprile al 13 luglio 2025 dal giovedì alla domenica con orario 10-13 e 15-18.