Le nuove norme per le strutture ricettive Parte il tour informativo di Confcommercio

Confcommercio prosegue il suo tour informativo sul "Testo unico del turismo", offrendo agli operatori un’occasione di aggiornamento sulle nuove normative. Il ciclo di incontri, finalizzato a supportare gli operatori del settore, farà tappa martedì 4 marzo alle 15, nella sede di Confcommercio. L’evento, moderato dal direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei, sarà guidato da Laura Lodone, responsabile area turismo di Confcommercio Toscana.

L’incontro si rivolge a imprenditori, operatori turistici, amministratori locali e professionisti interessati a comprendere l’impatto della nuova normativa e le opportunità che ne derivano. "La Regione Toscana ha voluto creare una norma per disciplinare l’utilizzo della civile abitazione nelle attività ricettive. Adesso bisogna valutarne l’impatto: Confcommercio è vicino alle imprese, soprattutto per capirne la reale portata ed eventualmente portare dei correttivi", afferma Catiuscia Fei.

Per Laura Lodone è importante comprendere le nuove regole per il settore turistico locale: "durante l’incontro spiegheremo in modo chiaro e dettagliato i punti chiave della riforma, con un focus particolare sulla ricettività e le locazioni turistiche. Arezzo sta vivendo una fase di rilancio turistico, con un crescente interesse per l’ospitalità diffusa come soluzione sia al problema delle case sfitte sia come opportunità economica. Con questo incontro vogliamo offrire agli operatori strumenti pratici per adeguarsi alle normative, affrontare le sfide del mercato e sfruttare al meglio le potenzialità del territorio".

Il Testo introduce aggiornamenti per strutture ricettive con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza nel settore.