Le mosse per lo sviluppo di vallata. È pronto il piano strutturale. Ora tocca alla fase partecipativa

di Sonia Fardelli

I sindaci casentinesi hanno tracciato le linee guida per lo sviluppo della vallata nei prossimi vent’anni. E’ stato infatti completato e messo a visione dei cittadini il Piano Strutturale Intercomunale del . Il processo per la stesura di questo nuovo piano è iniziato nel 2018 con la partecipazione attiva e la collaborazione fattiva di tutti i comuni della vallata e sarà completato entro un anno e mezzo circa, quando appunto avrà passato l’esame dei cittadini e di tutti i consigli comunali. La presentazione ufficiale sarà il 14 novembre alle ore 16,30 nell’auditorium Berretta Rossa di Soci con un’assemblea pubblica, aperta a tutti i cittadini, per illustrare nel dettaglio il Piano Strutturale del e tutti i passaggi che lo separano dalla definitiva approvazione. Intanto i cittadini possono visionarlo presso la segreteria dell’Unione dei Comuni Montani del , ente responsabile dell’esercizio associato e le segreterie di tutti i comuni. Cittadini, imprenditori e professionisti della vallata possono prenderne visione e presentare le osservazioni che ritengono opportune. Il Piano è stato inoltre pubblicato su una pagina dedicata all’interno del sito dell’Unione. Qui si possono trovare tutte le informazioni relative al procedimento compreso il modello per presentare ufficialmente le osservazioni e gli elaborati. Dopo la scadenza dei 60 giorni di legge, il documento verrà riportato in tutti i consigli comunali per le controdeduzioni alle osservazioni presentate e poi andrà in Conferenza paesaggistica per l’approvazione.

Soddisfatti del lavoro svolto i sindaci del (nella foto Filippo Vagnoli di Bibbiena): "Questo procedimento ha visto il protagonista di un percorso organizzativo senza pari – hanno ribadito – che pone la vallata in una posizione di rinnovata riorganizzazione per quanto riguarda la pianificazione territoriale per i prossimi venti anni. Il piano strutturale intercomunale è il documento strategico elaborato in forma associata dall’Unione dei Comuni e dai comuni del per disegnare insieme il futuro del territorio, definendo le traiettorie del suo sviluppo e le risorse da tutelare per i prossimi anni".

E infine l’appello ai cittadini: "Tutti sono chiamati – concludono i sindaci del – a condividerne le linee guida ispiratrici".