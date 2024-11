Le liste civiche sangiovannesi sulla vicenda Abb E-Mobility: “lacrime di coccodrillo”

Arezzo, 18 novembre 2024 – Le liste civiche sangiovannesi sono intervenute in merito alla decisione di ABB E Mobility di avviare le procedure di licenziamento collettivo per 33 dipendenti a tempo indeterminato. I civici hanno sottolineato di essere stati facili profeti quando alcuni mesi fa, attraverso un comunicato stampa, posero l'attenzione sull'esubero dei lavoratori interinali dell'azienda. "Lavoratori sui quali, chi governa la città non dette risposte esaurienti, lasciando intendere quasi che non bisognasse 'disturbare il manovratore' - ha ricordato il movimento civico - A nulla valse la richiesta, avanzata allora da noi, di aprire un tavolo istituzionale per monitorare la situazione e poter offrire strumenti per contenere i licenziamenti Nè tantomeno quella di tenere puntualmente aggiornato il Consiglio Comunale, e la città tutta, della situazione già allora preoccupante". Le liste hanno ricordato quelle che furono le parole dell'allora capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale in risposta alle loro richieste: “Credo sia importante valutare anche la delicatezza dei rapporti tra il Sindaco e alcuni dirigenti aziendali o sindacali oppure anche i nostri stessi rapporti con singoli dirigenti o persone informate, sviluppate nel corso del tempo”. “

Dichiarazioni inaudite, fuori luogo per chi ha la responsabilità del governo della città - ha aggiunto il gruppo di opposizione - Per questo oggi ci sembrano lacrime di coccodrillo quelle versate per un fatto ancor più grave: non si tratta più di lavoratori interinali, ma di 33 lavoratori a contratto a tempo indeterminato, per i quali sono già state avviate procedura di licenziamento senza il ricorso agli ammortizzatori sociali". "Chiediamo quindi con determinazione non soltanto l'istituzione immediata di un tavolo istituzionale in cui la Regione assuma un ruolo concreto e incisivo - hanno aggiunto le liste civiche sangiovannesi - Esigiamo anche un Consiglio Comunale straordinario, convocato davanti allo stabilimento, dove tutti i simboli le Istituzioni sono chiamate a chiarire la propria posizione e - soprattutto - a esporre con trasparenza cosa possono realmente fare per tutelare i lavoratori. Naturalmente - hanno concluso - esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle maestranze dell'ABB”. Stamani le liste civiche erano presenti alla manifestazione organizzata dai sindacati.