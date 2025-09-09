Le installazioni di Giulio Galgani al Monte

Prosegue fino al 14 settembre tra il Giardino Pensile di Palazzo di Monte a Monte San Savino, con entrata da Corso Sangallo, e alla Cisterna di piazza San Francesco, “Amor vuol dir gelosia“, installazioni artistiche di Giulio Galgani. L’iniziativa è patrocinata dal Comune. Le opere saranno visitabili, a ingresso libero e gratuito, negli orari di apertura dei due edifici storici. Giulio Galgani torna a esporre in Val di Chiana con alcune monumentali installazioni in due luoghi simbolo dell’evoluzione cinquecentesca di Monte San Savino in città rinascimentale. Lo splendido Giardino Pensile di Palazzo di Monte, sede comunale, accoglie due grandi “Golem” in resina, alti più di tre metri, dipinti di rosso brillante. Uno ha il simbolo della chiave incisa nel corpo, l’altro la serratura. Sono due creature che si incontrano nel luogo di cui sono anche guardiani. Nella nostra vita, come ricorda l’artista, ci sono tante chiavi che ci aprono o chiudono al mondo. La chiave può svelare un enigma, può aprirci al sapere, può farci accedere alla felicità. Chi ha la chiave ha la supremazia su chi ne è sprovvisto. Nel cosiddetto Cisternone, antica riserva a due navate per la raccolta idrica, Galgani inserisce gli “Argonauti”.