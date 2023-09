Le fotografiche di Senserini e Giuntini Performance d’arte a Sottofondo Studio

Weekend con l’arte. Sottofondo Studio porta ad Arezzo la performance Frost Killes The lemon Tree del duo artistico Donlon che si terrà oggi alle 18:30 nel Laboratorio galleria di via Garibaldi 136. Da oggi al 17 settembre la Galleria Spazio Imago di via Vittorio Veneto 3320, ad Arezzo, ospita "Emma", mostra personale di fotografia di Lucrezia Senserini. Da oggi alle 16 al 24 settembre il Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Grande, ad Arezzo, ospita "Keilahn aio, ovvero l’altro lato di ieri", mostra personale di fotografia di Anna Giuntini a cura di Elisa Testi. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 10,30 alle ore 18, all’interno del percorso museale.