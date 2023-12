Le festività fanno riscoprire i tesori. Musei aperti e le mostre da vedere

In questo periodo dell’anno, approfittando anche delle vacanze natalizie , molti ne approfittano per scoprire o riscoprire antichi tesori custoditi nei musei del Valdarno. E sono davvero tanti. A San Giovanni sono diverse le iniziative nel segno dell’arte che si protrarranno per tutto il periodo di Natale, grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale, il museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio. In questi giorni che precedono l’ultimo dell’anno, ma anche nei primissimi giorni del 2024, fino ad arrivare all’Epifania, sarà possibile visitare mostre e a ammirare gioielli artistici su cui magari, in altri momenti dell’anno, non è possibile soffermarsi. Tutti i soci di Unicoop Firenze potranno visitare fino a sabato 30 dicembre, ma anche il 4, 5 e 6 gennaio la mostra "Bizzarro e Capriccioso Umore. Giovanni da San Giovanni. Pittore senza regola alla corte medicea". Per le famiglie con bambini sono previste ulteriori attività a tema natalizio, a cominciare da oggi con "Dipingiamo insieme il nostro angelo del Natale": ispirati dai dipinti della rassegna dedicata a Mannozzi, i piccoli avranno l’occasione di scoprire racconti antichi e di partecipare ad una originale attività artistica con disegni, colori e..oro. Domani e sabato, invece, Casa Masaccio sarà protagonista con l’attività "Magico Natale", che prevede una visita alla mostra "Orizzonti" seguita da un laboratorio artistico durante il quale ogni partecipante potrà creare una originale decorazione per l’albero di Natale, reinterpretando immagini della cittadina di San Giovanni con tempere e colori. Venerdì 5 e sabato 6 gennaio sarà invece possibile partecipare al laboratorio "Chi c’è nel presepe a Castel San Giovanni". Dopo una breve visita del museo con focus sulla vita e sulle festività del passato, ogni partecipante potrà creare, con un originale collage, il proprio personale presepe per decorare la casa. Sempre per i bambini, nella settimana che precede la Befana torna il Christmas Camp per bambini dai 6 agli 11 anni. Dal 2 al 5 gennaio i partecipanti saranno invitati a svolgere una serie di attività e di giochi legati all’arte.