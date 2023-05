Le ferie di Ulisse, Penelope e Telemaco: in scena "LidOdissea"

Nuove ospitalità al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, dove l’Associazione CapoTraveKilowatt accoglie le compagnie artistiche in residenza creativa. Dalla Puglia è arrivata in città la compagnia Berardi Casolari, già vincitrice del prestigioso Premio Ubu per lo spettacolo “Amleto take away” nel 2018. Restituzione al pubblico, stasera venerdì 26 maggio alle 21, al Teatro alla Misericordia, per scoprire il loro nuovo progetto: LidOdissea, che analizza l’Odissea omerica, per riscrivere una nuova storia. Un’Odissea 2.0, con Ulisse, Penelope e Telemaco: una famiglia in vacanza in uno stabilimento balneare, che tra flashback e flashforward rivive e racconta le avventure del viaggio mitologico, trasformandolo in un viaggio interiore alla scoperta dei limiti, delle difficoltà e dei paradossi della società contemporanea. La prova aperta sarà preceduta da una breve lettura dell’Odissea, alle 20:30, sempre al Teatro alla Misericordia; la lettura è proposta in collaborazione con la Libreria del Frattempo di Sansepolcro. In arrivo anche la compagnia acquasumArte, al lavoro sulla performance Restare fuori che esplora il tema della “Fomo, Fear Of Missing Out”, la paura di rimanere esclusi legata all’uso dei social network: una forma di ansia sociale diffusa tra i giovani.

Il duo artistico composto da Maurizio Capisani e Sabrina Conte (nella foto) incontrerà un gruppo di adolescenti di Sansepolcro, per raccoglierne le testimonianze di riti e nuove liturgie, dei luoghi di ritrovo, reali e virtuali, e la difficoltà di comprensione da parte degli adulti. Il 2 giugno alle 17, partenza dai Giardini di Piero per la performance itinerante: un’anteprima del lavoro che rientra nel cartellone del Festival dei Cammini di Francesco, e che vede ancora una volta la collaborazione tra l’Associazione CapoTraveKilowatt e Fondazione Progetto Valtiberina. Chiude il programma delle residenze artistiche la prova aperta al pubblico di Peradam, l’8 giugno alle 21, teatro alla Misericordia di Sansepolcro.