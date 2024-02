Le farmacie Comunali al fianco di Africamica con materiale sanitario

Le Farmacie Comunali di Arezzo al fianco di Africamica per lo sviluppo sanitario, umano e sociale delle zone più povere della Sierra Leone. L’aretina Africamica è un ente del terzo settore formato da un gruppo di medici che, anno dopo anno, rinnovano il loro impegno umanitario in uno degli stati più poveri del continente africano per creare strutture in grado di rispondere ai bisogni primari delle popolazioni, per offrire una formazione professionale. La missione in partenza a febbraio è supportata anche dalle Farmacie Comunali di Arezzo.