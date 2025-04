Le condoglianze nel registro in prefettura

Un registro e una lista di firme per salutare papa Francesco. Le condoglianze degli aretini per la scomparsa del Santo Padre si fanno anche così: con un messaggio di cordoglio scritto nero su bianco in un registro pubblico. Su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’atrio della Prefettura è stato infatti aperto fino a sabato 26, giorno della celebrazione delle esequie, dalle 8 alle 20, un registro di condoglianze per i messaggi di cordoglio. Un’iniziativa che coinvolge le Prefetture di tutta Italia e che stamani ha raccolto a Poggio del Sole anche una testimonianza particolare. Quella di Silido Brandini, che racconta la propria esperienza a diretto contatto con il pontefice. Una storia indimenticabile che lo emoziona al solo ricordo.

"Quando andai in udienza privata gli dissi che avevo la leucemia- racconta Silido- lui allungò la sua mano sulla mia testa e mi disse ‘Dio ti protegga’. Non a caso dopo tanti anni, con la fede, io sono ancora qui. Ho poi avuto la grande gioia di visitare i giardini vaticani con un amico. A un certo punto ci è successo di vedere il papa entrare a Santa Marta, a casa sua. Per me fu pazzesco. E fu pazzesco avere la fortuna di essere accompagnato in un luogo del genere di grande pace e gioia". Una testimonianza diretta che si somma alle tante parole di affetto degli aretini per un papa fuori dall’ordinario che, come testimoniano in molti, "ha lasciato il segno". "Innovativo, sorprendente, rivoluzionario". Chi lo descrive cerca aggettivi positivi e parole di speranza per il pontificato che sarà. Per i più, basta che sia nel segno di quello appena concluso.