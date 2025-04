Le celebrazioni per il 25 aprile a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 23 aprile 2025 – In occasione dell’80° Anniversario della Festa della Liberazione, il Comune di Castiglion Fiorentino celebra il 25 aprile, giornata in cui si ricorda la Liberazione d’Italia dal nazifascismo, con numerosi eventi e iniziative.

A partire dalla mattina di venerdì 25 aprile, a cura dell’Amministrazione Comunale saranno disposti mazzi di fiori ai monumenti che ricordano azioni significative per la storia della Libertà del nostro Paese.

Di seguito il programma delle deposizioni di fiori in vari punti del territorio comunale: ore 8,00: Via Valdarnini, al Monumento in ricordo di Gabriele Valdarnini; ore 8,05: Manciano, al Monumento ai Caduti di fronte alla chiesa; ore 8,15: Brolio, al Monumento ai Caduti di fronte alla chiesa; ore 8,25: Castroncello, al Monumento ai Caduti di fronte alla chiesa; ore 8,35: Via XIX dicembre 1943, al Monumento alle Vittime della Guerra; ore 8,40: Via Dante Brocchi, alla stele in suo ricordo; ore 8,50: Toppo Frassinello, al Cippo de Le Tre Acque; ore 9,00: Montecchio, al Monumento ai Caduti di fronte alla chiesa; ore 9,20: Via La Foce, al Cippo che ricorda Gabriella De Rosée in Brogi; ore 9,35: Mammi, al Cimitero; ore 9,45: Località Senaia, presso il Cippo in ricordo dei fucilati nel 1944; Alle 9:50 è previsto il raduno presso Piazza S. Francesco delle Autorità Civili, Religiose, Militari, famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, Decorati al Valore Militare, Mutilati e Invalidi di Guerra, Organizzazioni dei Combattenti e Reduci, Organizzazioni Sindacali, Partiti Politici, Associazioni di Volontariato, della Popolazione, Rappresentanze delle Istituzioni Scolastiche e Cittadinanza.

Poi alle 10:00, presso la Chiesa di San Francesco, sarà celebrata la S. Messa in Commemorazione dei Caduti.

Al termine della cerimonia religiosa, trasferimento al Monumento ai Caduti ai Giardini Pubblici, dove alle 11:00 verrà deposta corona di alloro e seguiranno gli interventi delle Autorità. Alle 17:00, presso la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero, è in programma la presentazione del libro “Domani sarà tardi.

Il 25 aprile di un fascista salvato dai partigiani”, di Luigi Contu, giornalista e direttore dell’ANSA. Durante l’incontro, moderato da Barbara Perissi, interverrà l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi. La giornata di celebrazioni terminerà poi con una visita guidata alla mostra “Monetazione d’emergenza durante la WW2” presso il Sistema Museale Castiglionese.

“Una festa per tutti gli italiani”, dichiara l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi. “Dopo 80 anni credo sia il momento di chiudere i conti con un passato che ha visto i padri dei nostri padri divisi, spesso in maniera pregiudiziale. E con Contu, l’ospite del 25 aprile, parleremo di questo”, conclude Lachi.