Lavoro, giornata aperta alla formazione Diplomati protagonisti

I cinque Centri per l’impiego della provincia organizzano un Open day dedicato agli studenti delle scuole superiori, prossimi al diploma, e a coloro che si sono diplomati negli ultimi due anni. I giovani interessati potranno recarsi al Centro impiego con il curriculum o prendere un appuntamento. Non solo: potranno avere informazioni sulle opportunità più interessanti e sui servizi per l’orientamento professionale e la formazione post-diploma. Ad Arezzo, giovedì 1 e martedì 6 giugno, dalle 15.30 alle 17.