Lavori sulle strade: la mappa dei cantieri. Come cambia la viabilità

Partiranno domani 4 novembre i lavori stradali che comporteranno fino a venerdì 8 dalle 8,30 alle 17,30 il divieto di utilizzo di 20 metri di marciapiede a Rigutino Ovest. Fino a venerdì 20 dicembre in orario 20,30 – 6 scatta il divieto di sosta in ambo i lati di via Benedetto Croce. È previsto il senso unico con direttrice centro città Ponte a Chiani in via Benedetto Croce, via Pietro Calamandrei. Prorogati fino al 15 novembre, sempre 24 ore su 24, i divieti di sosta e le chiusure al traffico in via Pitagora, via Carlo Forlanini, via Enrico Fermi.