Lavori sulla strada di Levane. Percorso a rischio cedimenti: fra le opere anche parcheggi

Continuano senza sosta i lavori di allargamento della strada di collegamento con il borgo di Levane Alta, nel comune di Montevarchi. Oggi, dalle 8 alle 19, verranno apportate modifiche temporanee alla viabilità del nucleo abitato, con l’istituzione del divieto di sosta e di transito delle auto nel tratto interessato. Un provvedimento reso necessario per consentire le prove di carico sulla nuova palificata realizzata per il consolidamento dell’arteria e per permettere ai veicoli impiegati nel cantiere di raggiungere le aree di intervento. Sarà consentita la circolazione a piedi, con un passaggio pedonale appositamente segnalato e con la presenza di movieri per l’assistenza ai pedoni. L’opera prevede l’ampliamento della carreggiata - 3 metri x 3 metri - con la sua messa in sicurezza e la realizzazione di parcheggi a raso e di un marciapiede per il passaggio pedonale. La strada attuale è in sofferenza da alcuni decenni, i cedimenti erano evidenti sulla sede stradale, che è completamente appoggiata su una scarpata e quindi su un territorio particolarmente vulnerabile. La scelta progettuale è stata di realizzare un supporto in cemento armato poggiando su pali in profondità, dando alla strada la sicurezza e l’ampiezza che necessita L’investimento complessivo ammonta a 430.000 euro, di cui 330.000 fondi Pnnr. 100.000 euro provengono invece dal Ministero dell’Interno per la progettazione e dal Comune. I lavori saranno fondamentali anche per il passaggio in sicurezza dei mezzi di soccorso e sono iniziati lo scorso mese di novembre. Come ha ricordato a più riprese il sindaco Silvia Chiassai Martini e l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Posfortunato, i cittadini di Levane Alta aspettavano da più di 30 anni interventi di messa in sicurezza. Questo luogo rappresenta un piccolo gioiello, grazie anche a coloro che hanno deciso di vivere qui riqualificando la zona. Però esisteva un problema grosso sul fronte della viabilità. Con questi lavori verrà finalmente reso possibile lo scambio delle auto sulla carreggiata. Nel 2015, Levane Alta aveva beneficiato di altri interventi. Nello specifico, era stata tolta e ricollocata tutta la pavimentazione antica del borgo, anche nelle parti nei quali la pietra era stata sostituita, col tempo, da pezzi d’asfalto. Le ringhiere, invece, erano state posizionate nei punti più pericolosi, per mettere in protezione le persone. L’illuminazione del borgo, infine, era stata ripristinata.