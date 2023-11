Lavori sul torrente che straripò. Argini rotti, Terontola in ginocchio. Scatta il piano per la sicurezza

Il lavoro per scongiurare nuove emergenze e allagamenti a Terontola vanno avanti. Non sono lontani gli anni, come il 2019 o il 2018, in cui gran parte della frazione fu interessata da straripamenti di torrenti, allagamenti di scantinati e auto rimaste intrappolate anche in sottopassi e lungo la rete viaria provinciale. Proprio in questi giorni stanno giungendo al termine i lavori al Rio Cese che, anche recentemente, aveva creato non pochi problemi alle zone che si trovano a sud dell’importante frazione cortonese. Si tratta di un intervento portato avanti dal Consorzio di Bonifica Alto Valdarno che è stato programmato dopo le indagini per la caratterizzazione dei sedimenti. Il progetto prevede la "riprofilatura" e la "risagomatura" del corso d’acqua, un lavoro importante per garantire, vista anche la complessa situazione idraulica della Valdichiana, la funzionalità dell’asta fluviale.

I lavori dovrebbero concludersi nell’arco di una decina di giorni con alcune variazioni al traffico a Terontola. Nella prima fase il cantiere interesserà via Petrarca, nel tratto compreso fra l’incrocio che conduce a piazza Madre Teresa di Calcutta e via Morelli e l’intersezione con la Sr71. Nella seconda fase riguarderà il tratto compreso tra l’intersezione che conduce verso via I Maggio e il tratto che conduce a piazza Madre Teresa di Calcutta e Via Morelli. In quella stessa zona anche l’amministrazione comunale aveva fatto la sua parte, realizzando uno scolmatore e collocando di una griglia in via Petrarca per il deflusso delle acque. "L’attenzione dell’amministrazione comunale per i problemi che storicamente attanagliano i nostri territori è di nuovo testimoniata da queste ulteriori iniziative per migliorare la sicurezza idraulica di Terontola - conferma il sindaco Luciano Meoni - come abbiamo fatto e come stiamo continuando a fare per Camucia, attraverso la collaborazione con gli enti competenti". Proprio a Camucia, per esempio, l’amministrazione annuncia l’intervento imminente in via Lauretana per la realizzazione di uno scolmatore grazie a Nuove Acque.

"Di fronte a certi fenomeni atmosferici sempre più intensi, come quelli che hanno appena interessato la Toscana del Nord, c’è ancora tanto da fare – sottolinea ancora Meoni - il compito che come amministrazione comunale ci siamo prefissati è quello di fare tutto ciò che è possibile con opere di manutenzione e interventi mirati e poi di fare squadra insieme agli enti pubblici e a tutte le realtà competenti per interventi strutturali per conseguire questo obiettivo".