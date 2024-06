Lavori a Santa Maria delle Grazie. Avanti i cantieri del Baldaccio alla Cesalpino e all’ex Cadorna

Arezzo, 30 giugno 2024 – Apre un nuovo cantiere in città. Dalla prossima settimana, fino alla fine dell’anno, al via i lavori per la rotatoria a Santa Maria delle Grazie. Il semaforo attuale verrà disattivato e saranno introdotte alcune modifiche al traffico: i veicoli che percorrono via Leonardo da Vinci in direzione di viale Benedetto da Maiano non potranno svoltare né a destra né a sinistra su viale Mecenate, quelli che percorrono la direzione contraria, da viale Benedetto da Maiano a via Leonardo da Vinci, non potranno svoltare a sinistra su viale Mecenate, chi viene dal centro percorrendo viale Mecenate non potrà svoltare a destra su via Leonardo da Vinci, chi proviene da via Andrea della Robbia/via Santa Maria delle Grazie non potrà accedere a viale Mecenate fatta eccezione per i residenti.

In via Andrea della Robbia dal civico 38 all’intersezione con via Santa Maria delle Grazie scatta il doppio senso di circolazione. Idonea segnaletica sul posto agevolerà la nuova percorrenza. Proseguono intanto il raddoppio del sottopasso e la sistemazione della viabilità in zona Baldaccio: dalle 18 di domani, alle 18 di mercoledì 10 luglio è confermato il limite di velocità a 30 chilometri orari in tutta la zona interessata dai lavori.

Venendo da viale dei Carabinieri in direzione centro si comincerà a prendere confidenza con la nuova rotatoria, percorrendola per una buona parte della sua circonferenza. Nulla cambia per chi, in direzione contraria, è in uscita dalla città. Attenzione inoltre al divieto di sosta con rimozione fino al termine dei lavori di sostituzione edilizia dell’immobile sede della scuola Cesalpino: scatta anche per i veicoli con speciali autorizzazioni in deroga, dalle 8 alle 18 esclusi i festivi, lungo il lato numeri pari di via Porta Buia dal civico 6 per una lunghezza di 30 metri e in via Giuseppe Garibaldi, su ambo i lati, dall’intersezione con via Porta Buia/via Isidoro del Lungo al civico 157.

Procede anche il cantiere in zona ex Cadorna per la realizzazione della nuova sede del Centro per l’impiego che comporta fino alla fine di maggio del prossimo anno, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli negli stalli di piazza Amintore Fanfani adiacenti alla facciata di quella che era la palazzina comando e negli stalli di piazza del Popolo più prossimi al prospetto posteriore dell’edificio. Entrambe le porzioni sono delimitate da apposita segnaletica.

La città sta cambiando volto e a lungo termine potremo vedere finiti tutti i cantieri che porteranno canmbiamenti in vari punti della nostra viabilità con nuove infrastrutture che garantiranno una maggiore sicurezza.