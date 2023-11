Lavori da lunedì, modifiche a sosta e circolazione

Arezzo, 3 novembre 2023 – Lavori stradali da lunedì 6 novembre. Fino a sabato 11 in orario 8,30 – 17,30 scattano il divieto di utilizzare il marciapiede in viale Michelangelo dal civico 128 per una lunghezza di 15 metri e il restringimento del corrispondente tratto di carreggiata e l’interdizione al transito pedonale dell’attraversamento del ponte di Montione sul torrente Castro dall’intersezione con via di Montione a quella con via Bellini, tratto dove è previsto il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Fino a giovedì 16 novembre 24 ore su 24 scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso alla Chiassa Superiore di fronte al parco Giovan Battista Mineo per un tratto di 20 metri di carreggiata.

Fino a venerdì 10 novembre ancora marciapiede interdetto ai pedoni a Tregozzano dal civico 71 per una lunghezza di 10 metri in orario 8,30 – 17,30 e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso nell’adiacente tratto di carreggiata.

Fino a lunedì 4 dicembre 24 ore su 24, divieto di sosta con rimozione in via Giuseppe di Vittorio dal civico 4 all’intersezione con via Giovanni Acuto e dal civico 33 all’intersezione sempre con via Giovanni Acuto e in quest’ultima dall’intersezione con via Giuseppe di Vittorio al civico 7.

Attenzione in entrambe le strade anche al restringimento della carreggiata all’altezza dei lavori. Proseguono i lavori tra via dei Carabinieri e la tangenziale urbana: fino a venerdì 1 dicembre 24 ore su 24 chiude lo svincolo in viale dei Carabinieri per i veicoli provenienti da viale Don Minzoni diretti in centro, con viabilità alternativa all’interno del cantiere evidenziata da apposita segnaletica.