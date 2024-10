Lavori alle Poste. Nuovo ufficio

L’ufficio postale di Cavriglia, situato in via Aldo Moro, 4 resterà chiuso al pubblico da oggi, 22 ottobre, fino al prossimo 12 novembre. La comunicazione è giunta direttamente da Poste Italiane, che ha tenuto a precisare che durante tutto il periodo di chiusura, l’ufficio postale sarà trasferito in un ufficio postale mobile posto in via Fanfani. La statione mobile effettuerà l’orario seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45, il sabato dalle 8,20 alle 12,45. La riapertura dell’ufficio postale di Cavriglia, salvo imprevisti e proroghe dei lavori dei quali sarà data comunicazione alla clientela, è prevista per il 13 novembre. Questa misura si è però resa necessaria per un motivo ben preciso. La sede di Cavriglia, infatti, è stata inserita nell’ambito di "Polis – Casa dei Servizi Digital", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Ma in cosa consiste questo particolare progetto? La prima linea di intervento di Polis intende creare sportelli unici di prossimità nei 6.933 comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti, dotati di almeno un Ufficio Postale. L’obiettivo degli sportelli unici è quello di dotare gli uffici postali interessati di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del canone Rai. La fruizione ai servizi pubblici è stata prevista per mezzo di un unico punto di accesso alla piattaforma di Poste Italiane, i cui operatori, appositamente formati, contribuiranno attivamente ad accompagnare la popolazione in digital divide verso l’abilitazione e la fruizione dei servizi digitali.