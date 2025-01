Lavori alla nuova scuola media. Dopo lo stop riapre il cantiere. Una struttura per 400 studenti

Sono ripartiti proprio in questi giorni i lavori per la realizzazione della nuova scuola media consortile di Capolona e Subbiano. Un’opera che i cittadini dei due paesi attendono da anni e che ha visto più volte il blocco dei lavori. Il sindaco di Capolona Mario Francesconi ha già fatto un primo sopralluogo nel cantiere. "I lavori procedono secondo il cronoprogramma che la ditta appaltatrice dell’opera aveva comunicato in fase di appalto - spiega il primo cittadino - Il 7 gennaio, subito dopo le festività, gli operai sono tornati nel cantiere per la sistemazione degli scarichi e delle fognature. Subito dopo inizieranno le tamponature esterne dell’immobile. Come amministrazione seguiamo passo a passo i lavori e stiamo sempre monitorando la situazione e lavorando perché la scuola possa essere realizzata nel più breve tempo possibile". Lo stesso sindaco Francesconi aveva posto come termine ultimo per la consegna della scuola la fine dell’anno scolastico 2024/25. Resta ora da vedere se l’azienda riuscirà a recuperare i ritardi accumulati in questi ultimi anni. I lavori per la costruzione dello stabile erano iniziati prima del Covid. Ma poi, superata l’emergenza sanitaria, non erano mai ripartiti speditamente. A febbraio dello scorso anno erano state realizzate le parti metalliche con la costruzione dello scheletro dell’immobile e la copertura del tetto. Poi c’era stata però una nuova battuta d’arresto. In autunno è stato convocato anche anche un consiglio comunale aperto e congiunto tra i Comuni di Capolona e Subbiano richiesto dalle minoranze per poter informare i cittadini su tutta la vicenda. Attualmente la scuola media consortile è stata trasferita in una sede temporanea con pagamento di affitto nei locali della Casella a Capolona, mentre la segreteria si trova a Subbiano in via Signorini. Gli studenti che frequentano l’istituto sono circa 400. I giovani vengono dai comuni di Capolona, Subbiano e anche Arezzo, che ha alcuni paesi molti vicini al Casentino. Adesso i lavori sono ripartiti e i cittadini sperano, che quest’opera tanto attesa, possa finalmente essere realizzata per dare una sede adeguata agli studenti delle medie di Capolona e Subbiano.