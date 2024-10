Lavori alla linea elettrica in centro. Rischio chiusure per il cantiere. Il sindaco: "Vogliamo evitare disagi"

di Sonia Fardelli

CAPOLONA

L’arteria principale del paese, via Vittorio Veneto, sarà interessata da un cantiere dell’Enel di tipo itinerante, che si sposterà di trenta metri in trenta metri. Il lavoro consentirà la realizzazione di una nuova conduttura che si è resa necessaria per sopperire all’aumento di erogazione di energia elettrica. E’ stata paventata anche la chiusura al traffico della strada dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Ipotesi che ha scatenato subito le reazioni di cittadini e commercianti. Il sindaco Mario Francesconi si è subito attivato e oggi e lunedì farà un sopralluogo insieme ai tecnici dell’Enel per vedere di ridurre al minimo i disagi. L’obiettivo è quello, ovviamente, di non arrivare alla chiusura della strada. "Il lavoro è purtroppo un lavoro su trincea, vista la presenza di tantissimi sottoservizi su questa strada - spiega il sindaco Mario Francesconi - è impossibile farlo come è stato fatto in altre parti del territorio con dei cavi spinti nel sottosuolo, perché il rischio di intercettare delle condutture è troppo alto. Oggi e lunedì faremo dei saggi per vedere se le altre condutture principali, che sono gas e acqua, sono veramente dove sono state identificate dalle varie società. In questo caso i disagi sarebbero quasi annullati. Il traffico potrà infatti proseguire, anche se nello spazio del cantiere, che sarà itinerante e si sposterà di 30 metri per 30 metri, la velocità sarà assolutamente a passo d’uomo. Qualora invece trovassimo una situazione diversa, cioè che le condutture sono un po’ spostate, vista la dimensione della strada, saremo costretti a chiudere a tratti via Vittorio Veneto nelle ore dell’apertura del cantiere dalle 8.30 alle 17.30". Nel caso di chiusura di un tratto di via Vittorio Veneto, sarà utilizzata la strada parallela e le traverse per raggiungere le varie abitazioni e negozi. "Se dovessimo adottare questa soluzione, che speriamo comunque di evitare - termina Mario Francesconi - l’accesso sarà comunque garantito ai mezzi pubblici, ai mezzi in servizio di emergenza e alle persone con disabilità residenti nella zona, che hanno il tesserino per il mezzo di trasporto rilasciato dal Comune". Lavori per potenziare la linea elettrica che quest’estate avevano interessato anche la Sr 71 nel tratto tra l’innesto della strada di Giuliano, dove si trova la centrale elettrica, e il bivio per Subbiano.