Lavori al passaggio a livello, cambia la viabilità

Nei giorni di domani e sabato dalle ore 8.30 alle ore 17, è disposta la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del senso unico alternato regolato da movieri nel centro abitato di Badia al Pino, in via Luigi Settembrini, in corrispondenza del Passaggio a Livello della linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga, per l’esecuzione dei lavori di livellamento del binario.

La Ferroviaria Italiana, dovendo effettuare lavori di somma urgenza causa cedimento del binario della linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga, ha infatti la necessità di chiudere temporaneamente in senso unico alternato il Passaggio a Livello al km 12+430 posto in corrispondenza della strada comunale di via Settembrini nel Comune di Civitella in Val di Chiana.

Al fine di realizzare l’esecuzione delle diverse fasi di lavorazione al binario in condizioni di sicurezza, evitando potenziali incidenti con il transito veicolare stradale, la Società LFI ha richiesto l’autorizzazione alla chiusura in senso unico alternato comandato da movieri della strada all’altezza del passaggio a livello per i giorni 7 e 8 febbraio, dalle 8.30 alle 17.

Le lavorazioni del passaggio a livello sono inderogabili al fine di ripristinare la corretta geometria del binario. Con l’Ordinanza è fatto obbligo di predisporre e mantenere in perfetta efficienza idonea segnaletica di cantiere a cura della ditta assegnataria dei lavori. È fatto obbligo inoltre di garantire l’ingresso e l’uscita dei veicoli da via Madonna dell’Olio e da via di Sotto e di consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Il Comando Polizia Municipale, inoltre, è autorizzato ad adottare ulteriori provvedimenti riguardo alla circolazione e la sosta dei veicoli.