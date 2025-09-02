Lavori a Saione e via Romana, cambia la circolazione

Arezzo, 2 settembre 2025 – Manutenzione ordinaria al fondo stradale da mercoledì 3 settembre: fino a sabato 13 settembre in orario 8-19 scatta il divieto di sosta con rimozione in via Adda dal civico 1 al civico 33/2, all’altezza dell’intersezione tra via Po, via Ubaldo Pasqui, via Antonio Cecchi e via Cardinal Massaia, nel tratto di quest’ultima compreso fra le intersezioni con via Adda e via Generale da Bormida, in via Generale da Bormida dall’intersezione con via Cardinal Massaia al civico 87/4, in largo Due Giugno fino all’intersezione con via Quattro Novembre.

La circolazione sarà regolata esclusivamente da movieri a esclusione di largo Due Giugno dove a seconda dell’intensità del traffico il senso unico alternato verrà regolato da movieri o da semaforo.

Attenzione anche al restringimento della carreggiata in largo Due Giugno e alla chiusura del marciapiede in via Generale da Bormida tra i civici 87/1 e 87/3.

Proseguiranno invece fino a lunedì 15 settembre i lavori di adeguamento del sistema fognario in via Romana con orario continuato: senso unico di circolazione in viale Dante verso l’uscita dalla città nel tratto che va dall’intersezione con via Giuseppe Chiarini alla rotatoria.

I veicoli che la percorrono non potranno svoltare su viale Dante, quelli in uscita dai centri commerciali dovranno svoltare a destra in direzione della rotatoria stessa, quelli in uscita dal distributore di carburante avranno l’obbligo di svolta a sinistra.

Attenzione nello specifico a mercoledì 3 settembre quando dalle 9 alle 17 un tratto di viale Dante evidenziato dalla segnaletica stradale provvisoria chiude al transito. La settimana successiva a lunedì 15 settembre, sempre 24 ore su 24 e fra l’intersezione con via Giuseppe Chiarini e la rotatoria, è invece previsto il restringimento di carreggiata. Il limite di velocità è fissato a 30 chilometri orari.