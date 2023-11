Lavori a Pratantico. Via al progetto di riqualificazione

Nuovo avviso pubblico per l’affidamento della gestione e riqualificazione di un impianto sportivo (nella foto l’assessore Scapecchi), questa volta è per Pratantico. Il campo a 11 in erba naturale, un campo di calcio a 5, 2 spogliatoi e un ufficio. I lavori di riqualificazione obbligatori sono la rimozione delle strutture prive di titolo edilizio, la verifica degli impianti e il loro adeguamento, la realizzazione di una tettoia a copertura di macchinari e del lastrico solare. Domande entro l’11 gennaio.