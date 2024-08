Laurea per formazione del geometra. Scatta il percorso universitario

SAN GIOVANNI

Un nuovo percorso di laurea per una più completa formazione del geometra. Al centro di GeoTecnologie (Cgt), in via Vetri Vecchi, vicino alla stazione di San Giovanni, sono aperte le iscrizioni per il corso triennale tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio (Tact) dell’Università di Siena con l’obiettivo di preparare esperti qualificati nel settore delle costruzioni delle infrastrutture civili e rurali, oltre al monitoraggio territoriale e ambientale mediante moderne tecnologie geomatiche. La richiesta potrà essere fatta online entro le 11 del 21 agosto attraverso il portale segreteriaonline.unisi.it, con 25 posti disponibili. All’interno del progetto sono inserite numerose attività di laboratorio e tirocinio, consentendo di di poter ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra laureato. Per poter essere ammessi a questo corso non sono previste prove specifiche e l’immatricolazione sarà consentita fino ad esaurimento dei posti, in base all’ordine cronologico delle richieste presentate.

Il corso intende formare esperti qualificati in grado di gestire specifiche attività tecnico-professionali inerenti alle costruzioni, alle infrastrutture civili e rurali e, più in generale, alla gestione dell’ambiente e del territorio. Le prospettive occupazionali sono legate ad attività libero-professionali, ad incarichi come dipendenti nei ruoli tecnici in società di ingegneria, in studi legali o economico-commerciali, in imprese di costruzione, di gestione del patrimonio immobiliare in enti di diritto pubblico per la gestione ed il controllo del territorio o come dipendenti nei ruoli tecnici delle pubbliche amministrazioni.

Tutte le attività didattiche saranno portate avanti al centro di GeoTencnologie di San Giovanni. L’università con sede nella città natale di Masaccio, solo lo scorso 6 agosto, ha inoltre ospitato un importante workshop di calligrafia cinese che ha riscosso un grande successo in fatto di presenze. L’evento, che ha rappresentato uno dei primi appuntamenti culturali aperti al pubblico organizzati dalla struttura, è stato coordinato dalla responsabile italiana dell’Aula Confucio, Ornella De Nigris, docente dell’Ateneo, e dalla professoressa Qin Ying.

Massimo Bagiardi