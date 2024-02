L’Audi aretina del cinema: "Sul set con Scamarcio"

La rivalità tra Audi e Lancia negli ani ’80 è al centro di un film in uscita in Italia che vede protagonista un’auto da rally aretina. Quarant’anni dopo il trionfo della Lancia al Mondiale Rally con la 037, arriva nei cinema "Race for Glory - Audi vs Lancia". Il film, nelle sale americane dal 5 gennaio e in Italia dal 29 febbraio, ripercorre l’epica sfida tra il costruttore italiano e l’Audi, che in quegli anni aveva rivoluzionato il mondo dei rally con la sua Quattro a trazione integrale: proprio la 037, nel 1983, si rivelò l’ultima "posteriore" iridata, lasciando tuttavia il titolo piloti alla Casa di Ingolstadt, con Hannu Mikkola. Ecco perché il lungometraggio in uscita, di cui è online il trailer è incentrato proprio sul Campionato del mondo rally del 1983.

Il film, diretto dal regista Stefano Mordini, vede la partecipazione di Riccardo Scamarcio nei panni di Cesare Fiorio, il leggendario direttore sportivo Lancia.

Daniel Brühl, già nei panni di Niki Lauda in "Rush" e protagonista del capolavoro "Good Bye, Lenin!", interpreta invece il rivale Roland Gumpert, altrettanto leggendario capo del reparto sportivo Audi. Il bavarese Volker Bruch, protagonista della serie "Babylon Berlin", veste i panni di Walter Röhrl, pilota di punta della scuderia Lancia Martini, mentre Michèle Mouton, la pilota francese della scuderia Audi, ha invece il volto della connazionale Esther Garrel. Il film, sceneggiato da Filippo Bologna e dagli stessi Mordini e Scamarcio, vede inoltre la partecipazione delle attrici Haley Bennet e Katie-Clarkson Hill, nonché degli italiani Giulio Brizzi e Jacopo Rampini. Ma la protagonista oltre agli attori è l’Audi d’epoca da rally prestata alla produzione dall’aretino Marco Bertelli.

"La mia Audi d’epoca è finita nelle riprese del film Race of Glory – dice Bertelli – un anno fa la produzione cercava una macchina come la mia, ne esistono poche così in Italia e un amico ci ha messo in contatto".

Sono venuti a visionarla a Bibbiena dove abita Bertelli e l’hanno scelta, per il film è stata cambiata la livrea: "Nella vita mi occupo di edilizia industriale ma ho da sempre la passione per le corse e i rally – continua Bertelli – corro anche attualmente e ho altre macchine oltre a questa Audi".

"Sono stato invitato a partecipare dopo l’uscita americana nelle sale, all’anteprima europea di Zagabria. La mia auto è stata esposta fuori dal cinema, ho visto lì il film in anteprima, una grandissima emozione. Adesso aspetto l’uscita nelle sale italiane" conclude Marco Bertelli.