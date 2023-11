L’attenzione verso la telemedicina. Il progetto presentato ai sindaci

POPPI

Presentato in occasione della conferenza dei sindaci del Casentino al Castello dei Conti Guidi di Poppi "Population Health" un progetto della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sulla sanità nelle aree interne. L’incontro è servito per presentare ai primi cittadini del Casentino sfide e opportunità del progetto del Pnrr. All’incontro, promosso dalla direttrice del distretto Casentino dell’Asl Marzia Sandroni, hanno partecipato la rettrice Sabina Nuti e rappresentanti del team di ricerca del Centro interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant’Anna. Il cuore del progetto Tuscany Health Ecosystem presentato ai sindaci riguarda nello specifico il miglioramento della rete di protezione sociosanitaria dell’area interna del Casentino con particolare attenzione verso la telemedicina e un concetto di sanità più vicino al cittadino.

"Il progetto porta in Casentino idee e soluzioni innovative - ha detto Sandroni – studiate sulla base delle peculiarità di questo territorio. Proposte da condividere oltre che con i sindaci e con i medici di famiglia, con le farmacie, il terzo settore, le associazioni, i sindacati, la scuola, le imprese, creando un ecosistema di relazioni, risorse e progetti che rendano questo territorio più attrattivo per i professionisti e capace di offrire, anche in ambito socio sanitario, risposte d’eccellenza". Soddisfatto anche il presidente della Conferenza dei sindaci Filippo Vagnoli: "Siamo molto felici di accogliere questo nuovo progetto sperimentale per le aree interne".