L’attacco di FdI sulla nomina di Torre: "I sindaci non interpellati: votiamo contro"

AREZZOÈ ufficiale la nomina di Marco Torre come dg dell’Asl Toscana Sud Est. "No al metodo Giani e del Pd per la nomina del direttore generale, la sanità è di tutti, non è un dipartimento della sinistra". Lo hanno detto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci, il commissario cittadino FdI e assessore a Siena Enrico Tucci e il presidente provinciale FdI a Grosseto Luca Minucci durante una conferenza stampa che si è tenuta in Consiglio regionale della Toscana mentre nella Commissione Sanità dello stesso Consiglio veniva dato il parere (obbligatorio e non vincolante) sulla nomina di Torre alla guida della Asl Sud-Est da parte del Presidente di Regione Giani. "I tre sindaci dei capoluoghi presenti nel territorio della Asl - ha spiegato Petrucci - hanno chiesto un confronto al governatore Giani sulla scelta del prossimo direttore generale, ma il presidente ha deciso di procedere senza interpellare i primi cittadini che, guarda caso, sono tutti di centrodestra.Questa mattina ho votato contro la nomina del dottor Torre per il metodo portato avanti dal governatore e non per la persona. A parere nostro era doveroso fare quel confronto, così facendo la Regione ha compiuto una frattura con i territori".