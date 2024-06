L’assalto dei seimila. Musica e allegria al concerto di Alfa. Achille Lauro e Clara

Ben 6mila 500 presenze, tanti giovani, giovanissimi e famiglie. La formula musicale del Cortona Comics torna a convincere confermandosi un momento trascinante del festival. Sul palco le tre star attese: Clara, Achille Lauro e Alfa. Un appuntamento partito sin dal pomeriggio e che è andato avanti fino a tarda notte. Nonostante un meteo instabile che ha annacquato gli spettatori per alcuni minuti, la gente non ha smesso di affluire al concerto. Ad organizzarla ci ha pensato la società in house del Comune Cortona Sviluppo società con la collaborazione di Mengo We Are, l’associazione il Minotauro con il supporto dell’associazione Cautha e di numerosi sponsor privati. Copiosa e ben organizzata la macchina della sicurezza che hanno fatto da cordone all’iniziativa che, per il secondo anno consecutivo, ha trovato spazio all’interno dello stadio comunale Santi Tiezzi di Camucia. Da parte dell’Amministrazione comunale, il ringraziamento agli organizzatori, a tutte le autorità coinvolte, alla Prefettura di Arezzo, Questura, forze dell’ordine, di protezione civile e soccorso, Vab e Misericordie, Polizia municipale, dipendenti del Comune, addetti alla sicurezza.

Dopo le verifiche del suono, i dischi hanno cominciato a girare alle 17 con una rassegna di deejay organizzata dall’associazione culturale Cautha. Alle 20 è stata Clara ad aprire la serata di musica dal vivo. L’autrice del successo sanremese "Diamanti grezzi" ha ricevuto il tributo del pubblico, soprattutto di giovanissimi, che la conoscono e apprezzano anche come volto noto della fortunata serie televisiva "Mare Fuori". Sul palco ha proposto i suoi brani del suo album d’esordio "Primo". La palla è poi passata ad Achille Lauro che ha portato sul palco l’anteprima di "Summer Fest. A Rave Before L’Iliade".

Sempre alternativo e controcorrente, Lauro ha intrattenuto il suo pubblico con lo show con cui questa estate girerà in lungo e in largo l’Italia (in Toscana tornerà il 16 agosto a Castiglioncello e il 17 agosto a Forte dei Marmi) che lui stesso ha definito "un vero e proprio spettacolo multisensoriale". Solo quasi allo scoccare della mezzanotte è arrivato sul palcoscenico l’altra guest star dei giovanissimi: Alfa. Al Comics è andata in scena la tappa del suo tour "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato". Energia e allegria sul palco per un’ora e mezza di canzoni con l’autore del successo "Vai!" tormentone dell’ultimo festival della canzone italiana, Durante la serata non è mancato anche un ricordo commosso degli amici di Manuel Cavanna, il giovane operaio cortonese morto sul lavoro ad appena 23 anni mentre stava lavorando al montaggio di una scuderia. Una foto sul maxi schermo, un lungo appaluso e la voce del vocalist dell’ultimo Djset di Cautha sul palcoscenico: "Lui è Manuel – ha ricordato - qualcuno di voi magari lo conosceva. Manuel ragazzo di Chianacce , frazione qui del comune di Cortona, a causa di un’incidente sul lavoro ha perso la vita circa 1 mese fa, lasciando amici e parenti inaspettatamente. È molto triste che in Italia ancora nel 2024 succedano queste cose".