Lasci un libro e ne prendi un altro. Ecco le casine dello scambio gratis

Lascia un libro e prendi un libro: il book crossing arriva anche a Foiano della Chiana che rafforza così il suo ruolo di "Città del libro" nel panorama aretino e non, grazie soprattutto alle otto edizioni del Foiano Book Festival che ogni anno hanno portato nella città del Carnevale tanti scrittori di caratura nazionale. "Grazie alla collaborazione dell’Istituto Omnicomprensivo Marcelli - racconta il vice sindaco Jacopo Franci - abbiamo inaugurato quattro casette per il Book Crossing." L’operazione rientra nel progetto internazionale Bookcrossing, arrivato anche in Italia, che prevede lo scambio gratuito di libri. Un fenomeno che coinvolge 132 paesi, con un unico obiettivo: trasformare il mondo in un’enorme biblioteca a cielo aperto. Le casette, ad oggi, sono state parzialmente riempite con titoli donati dalla biblioteca comunale. Poi saranno gli abitanti ad auto-gestirle e alimentarle con tomi donati dalle proprie librerie domestiche, e che possano interessare anche altri lettori, secondo il principio dello scambio: si prende un libro, se ne lascia un altro.

Infatti chiunque può autonomamente prendere un libro dalle quattro casette di legno cgesi trovano di fronte alla Scuola Fossombroni nel lato del Viale Umberto I, nel loggiato di Piazza Nencetti adiacente alle scuole medie e superiori, nel loggiato di Corso Vittorio Emanuele e in Viale Santa Vittoria, vicino alla scuola elementare di Pozzo della Chiana. "La nostra città . prosegue Franci - si sta veramente trasformando in un riferimento regionale per l’attenzione e la cura della cultura libraria: un impegno che sta dando grandi risultati". All’inaugurazione ieri hanno partecipato anche i bimbi della scuola elementare con i quali stanno partendo vari progetti Scuola-Biblioteca sulla cura e l’attenzione proprio del Libro. Ecco perché si tratta di un bel modo per diffondere la lettura anche tra i più piccini spiega la presidedell’omicomprensivo Marcelli Anna Bernardini, "Quest’anno insieme agli auguri di Natale abbiamo fatto un regalo sia per i bambini che tutti i cittadini foianesi: lo facciamo con il bookcrossing così da promuovere la lettura. Questa iniziativa ha una visibilità e un risonanza particolarmente davvero interessante che potrà dare un bel messaggio a tutti".