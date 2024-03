L’arte orafa sempre in ascesa: "Tiberina Preziosi" fa 40

ANGHIARI

L’arte orafa è una delle più caratteristiche del made in Italy ed in particolare della Toscana, frutto di una tradizione antica e prestigiosa. Nel comprensorio aretino sono diverse le aziende che lavorano i metalli preziosi con professionalità e tecniche di lavorazione artigianale. Anche la "Tiberina Preziosi Srl" un’azienda di Anghiari, da anni è all’avanguardia del settore che proprio nei giorni scorsi ha festeggiato i 40 anni della sua attività. "Era il febbraio del 1984 quando a Monterchi prese vita la ‘Tiberina Preziosi’ da un progetto del compianto Orlando Conti – precisa il fratello Franco, che assieme a Paolo Lepri, sono gli attuali titolari della società – Una ricorrenza in cui si sintetizzano anni di tanti sacrifici, di innovazioni e con investimenti con tecnologie all’avanguardia e con tanti risultati. In questi decenni di lavoro abbiamo conosciuto anche momenti di crisi di mercato, superati grazie alla nostra passione".

"Siamo felici per questi primi 40 anni di attività – sempre parole di Conti – un anniversario che abbiamo festeggiato con le maestranze durante una serata conviviale (nella foto). Per questo primo lungo percorso, non abbiamo voluto celebrare soltanto il nome dell’azienda, ma l’ottimo lavoro svolto da tutti coloro che fanno parte della grande famiglia della Tiberina Preziosi, allargata con l’inserimento ai due nostri figli: Niccolò e Gloria".

Giovanni Puleri