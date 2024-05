L’arte dello shodo esposizione e workshop a CasermArcheologica

Continua il percorso internazionale a CasermArcheologica, che si prepara ad accogliere un atteso evento che porterà nelle sue sale l’antica tradizione giapponese dello shodo, unita all’innovativa visione artistica di due maestre della calligrafia: Satsuki Hatsushima e Monica Dengo. La mostra dal titolo "The heart we share", che prende ispirazione da uno tra i più noti sutra della cultura Buddista, il Sutra del Cuore, ha preso il via nelle sale senza tempo dell’ex caserma di Sansepolcro e sarà un viaggio immersivo nell’arte e nella cultura orientali. Lo shodo, traducibile come "via della scrittura", rappresenta molto più di una semplice tecnica di calligrafia. Derivata dalla shufa cinese, questa pratica è profondamente legata alla cultura, alla spiritualità e alla filosofia giapponesi. In Cina e Giappone è considerata da millenni una delle arti maggiori, al pari della pittura e del disegno. Attraverso la mostra di Satsuki Hatsushima e Monica Dengo i visitatori avranno l’opportunità di esplorare questa connessione tra corpo, mente e arte, e di scoprire il potere trasformativo della calligrafia. In programma anche una serie di corsi immersivi, oggi e il 26 maggio gli ultimi due workshop aperti al pubblico. Non è richiesta alcuna esperienza o conoscenza della calligrafia e dello shodo. Info: [email protected].