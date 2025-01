L’anno delle strutture sanitarie. Due nuove Case di comunità e via ai lavori per l’ospedale

di Maria Rosa di Termine

Il 2025 si candida come anno decisivo per il potenziamento delle strutture sanitarie in Valdarno. Nei prossimi 12 mesi infatti è previsto il completamento dei cantieri per l’ospedale di Comunità, che sorgerà a Bomba di Cavriglia, e delle due case della comunità hub rispettivamente in via Villini Ilva a San Giovanni e in via Gaetano Donizetti a Terranuova.

Si prospetta dunque un salto di qualità nei servizi territoriali e nelle risposte ai bisogni dei cittadini di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Non solo, perché dopo la conclusione della prima tranche degli interventi di ampliamento al pronto soccorso dell’ospedale valdarnese, con spazi dedicati a sale visita, una sala terapia e locali accessori, entro il prossimo dicembre sarà completato il secondo step che prevede il raddoppio dei posti letto, nuovi ingressi separati per i malati affetti da Covid con una sala per codice rosso loro dedicata e ambienti di vestizione e svestizione del personale.

Nella lista delle opere già realizzate figura invece la Centrale Operativa Territoriale di Montevarchi, che prende in carico i pazienti dimessi dai reparti ospedalieri con bisogni di continuità assistenziale nel territorio.

Cospicui gli investimenti, oltre 10 milioni di euro complessivi e 7 provengono dal Pnrr. Uniti ad altri finanziamenti permetteranno di assicurare in modo più puntuale il diritto alla salute dei valdarnesi. Nello specifico si tratta di fondi regionali per 1 milione e 577 mila euro, della Asl Toscana Sud Est per 558 mila euro e statali per 1 milione e 45 mila euro.

Questi ultimi copriranno proprio i costi dell’ulteriore lotto della ristrutturazione del pronto soccorso. Da citare inoltre l’ammodernamento delle grandi apparecchiature a servizio del Santa Maria alla Gruccia con 1 milione e 162 mila euro investiti, dei quali 880 mila euro attinti di nuovo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dal monoblocco alle due nuove Case di comunità dove sarà garantita una presenza medica 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 anche attraverso l’integrazione con la continuità assistenziale, mentre quella infermieristica sarà assicurata per 12 ore al giorno nell’intera settimana.

E ancora ospiteranno il Punto Unico di Accesso alle prestazioni sanitarie e sociali e uno di prelievi; programmi di screening, servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità (ecografo, elettrocardiografo, retinografo, spirometro e via dicendo) e infermieristici, inclusa l’attività dell’infermiere di famiglia e di comunità; un sistema integrato di prenotazione collegato al Cup aziendale, senza dimenticare l’assistenza domiciliare di base e l’attivazione di sinergie in grado di valorizzare il rapporto con le reti associative e del volontariato.

L’ospedale di comunità, che aprirà i battenti in un edificio messo a disposizione gratuitamente dal municipio cavrigliese, infine, avrà 20 posti letto destinati a persone a rischio di non autosufficienza, con patologie croniche durante i periodi di riacutizzazione, in alternativa all’assistenza domiciliare integrata e in fase di pre-ospedalizzazione o di recupero successivo al momento acuto ospedaliero.