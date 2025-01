L’anno dei record della chirurgia robotica. Cresce anche l’urgenza: 639 gli interventi

AREZZOUn anno da incorniciare per la chirurgia generale e d’urgenza al San Donato per l’attività con tecnica robotica. Il 2024 è stato l’anno migliore di sempre per il reparto guidato dal dottor Marco De Prizio: sono stati infatti effettuati 148 interventi, numero che supera il record precedente del 2017, quando gli interventi eseguiti furono 142. Cresce anche l’attività chirurgica in generale, le operazioni del colon e del retto sono state il 10% in più rispetto al 2023 (in numeri assoluti 160).

Il 2024 ha conosciuto anche l’incremento della chirurgia bilio-pancreatica con 12 interventi totali, di cui 5 con tecnica totalmente robotica (nel 2023 erano stati 4). Intensificati gli interventi in urgenza, ovvero l’attività che ha impegnato maggiormente l’equipe: nel 2024 sono stati 639, nel 2023 si erano fermati a 612. Dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2024 il reparto di chirurgia ha totalizzato 1845 interventi, nel 2023 erano stati 1940. "Sebbene il numero totale sia diminuito per minore disponibilità delle sale operatorie a causa dei cantieri che hanno coinvolto il blocco operatorio e anche a causa della mancanza del personale, criticità che andrà comunque affrontata nel breve periodo, è aumentata la casistica degli interventi complessi" - spiega Marco De Prizio.