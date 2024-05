Lancia d’oro alla Colonna Infame. Consiglio di Giostra ‘chiama’ rettori. L’ipotesi del ritorno alla tribuna A

Il Consiglio di Giostra ha chiesto un incontro con i rettori riguardo alla questione della consegna della lancia d’oro.

Prima di formulare un suo parere l’organo vuol confrontarsi con i quartieri, che tramite i loro dirigenti avevano appunto chiesto di tornare al passato e riportare la cerimonia nella tribuna A dove è stata per anni senza mai creare veri problemi di ordine pubblico. La scelta della Colonna infame non ha mai veramente convinto i quartieri ed il popolo della Giostra. Lo scorso anno la soluzione, presa a pochi giorni dall’edizione di giugno, fu accettata con la speranza di tornare il prima possibile alla tradizione. Lo stesso sindaco Alessandro Ghinelli, alla vigilia della Giostra, disse: "Abbiamo fatto un primo importante passo avanti, riportare la consegna della lancia d’oro in piazza Grande". Ma ora i quartieri vogliono di più.

Nell’ultima riunione della Consulta i rettori, in maniera unanime, hanno chiesto al sindaco Alessandro Ghinelli e al consigliere delegato Paolo Bertini il ritorno della cerimonia sotto la tribuna A. Una tradizione che andava avanti dal 1931 ed interrotta nel 2016 con la decisione di relegare la consegna della lancia d’oro dal terrazzino di una una privata abitazione che dà su Borgunto. Lo scorso anno, dopo varie ipotesi, il ripiego sulla colonna infame, che però ha evidenziato delle criticità. Prime tra tutte le sue condizioni. Versa già in uno stato di degrado e molti sono i quartieristi che al momento della consegna vi si arrampicano sopra con non pochi rischi per la sicurezza pubblica. I rettori, partendo anche da questo, hanno chiesto un ritorno al passato, con la consegna sotto la tribuna A. Lo scorso anno era venuta fuori l’idea di creare una torretta sotto la tribuna A per ospitare la cerimonia.

Un piano per evitare ogni problema agli ospiti d’onore sulle poltroncine rosse. Dopo la riunione fra Consiglio di Giostra e rettori, spetterà al sindaco Alessandro Ghinelli e al prefetto Maddalena De Luca la decisione finale, sentito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Grandi alternative, però, non ce ne sono: il ritorno al passato sembra l’unica soluzione.