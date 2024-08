L’agosto si apre con musica, sagra del tortello e torneo dei quattro rioni

Torna l’ormai tradizionale kermesse del Pieve Village, patrocinata dal Comune di Pieve Santo Stefano e dai donatori di sangue Fratres locali ma organizzata dall’associazione "la Disperata Gang", che accompagna l’agosto pievano fino alla vigilia di Ferragosto, con la chiusura in bellezza rappresentata dalla Sagra del Tortello di Pieve e dal ballo popolare in piazza a cura della Pro Loco del presidente Alessio Cipriani. Nel Pieve Village 2024 tornano tanti appuntamenti ormai tradizionali, quali l’attesissima baby dance che apre il preserale prima dell’evento di punta. Torna anche il torneo fra i quattro rioni di Pieve, una succosa anticipazione del Palio dei Lumi di Calcio in Costume, che quest’anno ha la novità del Beach Volley in aggiunta ai tanti tornei di giochi da bar e di abilità. Beach volley che si terrà nel nuovo impianto a nord del paese e che avrà anche la validità di primo torneo rionale di beach, assegnando una coppa dedicata.

Il programma dei "main event" serali, alle 21.45, partirà domani con il concerto dedicato al grande Lucio Battisti dal titolo "Un’avventura", che vedrà esibirsi lo storico gruppo musicale pievano degli Srl, composto da Fabio Balzoni alla batteria, Enrico De Zotti alla chitarra, Luca Gradi alle tastiere e Pino Morgia al sax contralto e sinth, assieme a tanti cantanti della Valtiberina: Silvia Epi, Agnese Fabbri, Alessandra Cheli, Laura Polverini, Michela Leonardi, Claudia Tricca, Silvia Gradi, Giulio Brazzini, Annamaria Leonardi e le donne del Coro Altotiberino. In pratica una replica in piazza dello spettacolo di successo tenutosi durante Pieve Classica il 10 maggio scorso in teatro. La seconda serata di giovedì 8 si svolgerà in piazza Pellegrini e sarà il turno della serata "amarcord" intitolata "Pieve oggi, domani", dove verranno proiettate e commentate immagini e video di Pieve degli anni ‘80 e ‘90, il tutto curato da Diego Dalla Ragione. Terza serata del 9 agosto dedicata al concerto di Laura Polverini con la sua magica voce. Quarta serata del 10 incentrata sul torneo di mini tennis in piazza valido per il trofeo dei rioni 2024, mentre domenica 11 toccherà alla Filarmusic School, la scuola di musica della Filarmonica Brazzini guidata da Alessandro Pigolotti.