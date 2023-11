Arrestato ladro seriale di alcolici. Ruba 80 bottiglie in poche ore

Sansepolcro (Arezzo), 7 novembre 2023 – Lo hanno visto entrare e uscire tre volte, nel pomeriggio di sabato scorso, da un supermercato vicino alla sede della Compagnia di Sansepolcro e sempre con la merce nascosta sotto il giubbotto. Non poteva essere un caso, come poi confermato. I carabinieri del Nucleo Operativo, impegnati in una operazione mirata di controllo preventivo e insospettiti da questo comportamento, hanno pizzicato e arrestato un 32enne albanese residente a Ciampino, vicino a Roma; l’uomo, già gravato di precedenti per reati contro il patrimonio, aveva con sé le 11 bottiglie di alcolici e superalcolici appena sottratte eludendo i controlli antitaccheggio con una potente calamita che rendeva inefficaci i sistemi di allarme all’uscita dagli esercizi commerciali, ma dentro l’auto ne contava in totale ben 81 e delle altre 70 è ancora da stabilire la provenienza; una volta sbloccato il telefono cellulare, anch’esso posto sotto sequestro, si potrà risalire ai luoghi con l’ausilio delle celle attivate.

Sarebbero stati diversi i supermercati "visitati" lo stesso giorno da questa persona che, reimmettendo sul mercato tutte le confezioni rubate, avrebbe potuto ricavare una somma pari a 1500 euro. Alla precisa richiesta di spiegazioni sulla presenza delle tante bottiglie, questi si dimostrava reticente, pertanto sono state avviate le indagini che porteranno alla restituzione della refurtiva ai legittimi proprietari. Il 32enne ha trascorso due notti nella camera di sicurezza della caserma biturgense dell’Arma, in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina al Tribunale di Arezzo, dove il giudice ha disposto per l’uomo l’obbligo di dimora nel Comune in cui abita.

E dai carabinieri un importante consiglio per gli esercenti: l’abitudine di rubare prodotti per rivenderli su un parallelo mercato nero è tipica del periodo che precede l’arrivo delle festività di fine anno. Le pattuglie sono spesso impegnate con i malviventi dediti a questo genere di attività: soltanto nello scorso inverno, i militari di Sansepolcro hanno arrestato 8 persone, mentre i denunciati sono addirittura saliti a 40.

E due giovani 19enni, residenti in Valtiberina Toscana, sono stati fermati dai carabinieri a bordo di una utilitaria alla periferia di Città di Castello: avevano a bordo 40 grammi di hashish suddivisi in dosi, oltre al materiale per il confezionamento. La droga è stata sequ estrata e i due ragazzi denunciati in stato di libertà per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.