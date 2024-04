Ditte orafe prese d’assalto dai ladri. Ancora un colpo, rubato l’argento pronto per le spedizioni

Arezzo, 22 aprile 2024 – Ancora un assalto al distretto industriale orafo di Arezzo. Questa volta i ladri hanno preso di mira e sono entrati all’interno della ditta Taitu, specializzata in produzione di argento, in via Ramelli.

Un vero e proprio colpo alla Diabolik: i malviventi hanno smontato alcuni pannelli del piano superiore dello stabile, poi avrebbero camminato lungo una grondaia e si sarebbero calati all’interno dell’azienda portando via l’argento pronto per le spedizioni.

10 foto Assalto alla ditta orafa, ladri portano via l'argento pronto per le spedizioni (Foto Falsetti)

Ancora da quantificare il bottino. Nel reparto preso di mira erano pronti pacchi per la spedizione di argento e bigiotteria di lusso. Il furto è stato scoperto questa mattina dal titolare ma risalirebbe alla notte tra sabato e domenica. I banditi, secondo una prima ricostruzione, avrebbero disattivato l'allarme. Sul posto è andata la polizia che sta cercando, attraverso l'esame delle telecamere, di mettere insieme indizi utili per risalire ai banditi. È il terzo colpo in una ditta di produzione di argento messo a segno nelle ultime settimane nell'Aretino.