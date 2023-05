L’addio al professor Giorgio Cerbai Ha guidato per trent’anni il Coni aretino

AREZZO

Sport aretino in lutto. Si è spento, ieri, all’età di 83 anni il professor Giorgio Cerbai (nella foto). Insegnante di educazione fisica, ha guidato il Coni dal 1993 fino al 2021 dedicando la sua vita alla promozione e allo sviluppo dello sport diventandone il faro e una guida imprescindibile. Il suo impegno nel comitato olimpico è iniziato quando alcuni amici lo convinsero ad intraprendere un percorso durato ben 28 anni. Prima da presidente e poi dal 2021 come delegato provinciale, Cerbai è stato l’anima pulita, generosa e competente dello sport aretino. Sempre in prima linea per organizzare o presenziare ad eventi in grado di far riecheggiare il nome di Arezzo nell’olimpo dello sport nazionale e non solo. Ha avuto una particolare attenzione verso le nuove generazioni alle quali ha trasferito, nel corso della sua carriera scolastica e dirigenziale, i valori e i principi sani della pratica sportiva. Nel marzo del 2021 ha lasciato l’incarico chiudendo di fatto un’era. "Nella vita di ognuno di noi esiste sempre un momento in cui si rende evidente la decisione di interrompere ciò per cui si è impegnati ma che ha rappresentato un operare con motivazioni legate ai valori" così scrisse nelle lettera di commiato. Al suo posto gli è succeduto l’attuale delegato Alberto Melis. Profondo cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dalle istituzioni civili e sportive, dall’associazionismo e da tutto il mondo dello sport aretino e toscano. "Per quasi trent’anni al servizio dello sport e dell’associazionismo aretino che ha sostenuto con impegno, generosità, passione e dedizione, il professor Cerbai è stato figura di riferimentoper tutti". Da oggi la salma esposta alla Misericordia. Funerali domani alle 15 alla chiesa di Giovi.

Andrea Lorentini